Curto-circuito em caixa de energia assusta moradores da Asa Norte (DF)

Os moradores da quadra 2013 na Asa Norte (DF) estão preocupados com uma caixa de alta tensão da empresa Neoenergia. Segundo relatos, a caixa tem causado explosões frequentes, o que tem gerado grande temor entre os moradores e quem passa no local. Eles pedem providências urgentes para resolver o problema. De acordo com a Neoenergia, a caixa pertence a uma companhia telefônica e não tem relação com a Neoenergia.