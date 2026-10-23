Defesa denuncia agressões contra ‘Menina do Ministério Etrom’ na prisão e cobra laudo psiquiátrico

Lusimar Augustinho da Silva, conhecida nas redes sociais como a “Menina do Ministério Etrom”, segue presa no Distrito Federal. Segundo a advogada, a cliente sofre agressões e represálias na Papuda. Detida em 14 de agosto por suspeita de injúria racial contra um funcionário de hotel em Brasília, ela aguarda a conclusão de uma perícia para avaliar sua condição mental. A defesa afirma que o exame foi solicitado após a prisão, mas ainda não foi realizado.



Uma ex-detenta que dividiu a cela com Lusimar por mais de 30 dias relatou que ela era alvo de provocações de outras internas e não recebia tratamento adequado às condições de saúde. Segundo a mulher, a presa também era maltratada por agentes penitenciárias. Ela contou ainda que Lusimar passou mal após o uso de spray de pimenta em um corredor da galeria. “Aquele não era o local que era para ela estar. Ela tinha que estar em tratamento. Ela não tem uma saúde mental boa”, relatou.



A advogada defende que Lusimar seja encaminhada para tratamento psiquiátrico enquanto aguarda o laudo. Em nota, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal informou que, na audiência de custódia, foi determinada a comunicação da condição de saúde da presa aos órgãos responsáveis pela execução penal e ao sistema prisional.



Segundo o tribunal, os documentos analisados não indicam determinação para transferi-la a um hospital psiquiátrico ou mantê-la em ala de segurança, nem registro de comunicação sobre eventuais agressões. A Segunda Turma Criminal concedeu parcialmente a ordem relacionada à avaliação da condição mental, mas não há prazo específico registrado para a conclusão ou apresentação do laudo pericial.