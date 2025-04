Delegado detalha investigação sobre morte de mulher supostamente atacada por cão

O delegado de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, Aluísio Nascimento, que está investigando a morte de Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, possivelmente atacada pelo próprio cão, contou detalhes do caso. Segundo ele, as oitivas avançaram, e o laudo pericial é aguardado para concluir o inquérito.



A companheira de Stefane relatou que ela sofreu uma convulsão antes de ser atacada pelo pitbull da família. Os vizinhos ajudaram após o incidente e acabaram matando o cão. O delegado aponta que a perícia será crucial para determinar a dinâmica da morte e se o ataque do pitbull foi a única causa.



