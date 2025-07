Delegado detalha investigações sobre roubo violento no entorno do DF

O delegado Rony Loureiro explicou que a equipe policial está empenhada em identificar os três suspeitos envolvidos em um roubo violento no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF. "É um caso bastante estarrecedor", destacou. Mesmo sem identificar os criminosos até o momento, eles estão focados em localizar e prender os responsáveis.



A família vítima do crime está recebendo apoio e assistência. O delegado ressaltou a importância do vídeo gravado no local para as investigações, pedindo à população que forneça informações sobre os suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!