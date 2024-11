DF Legal deve retomar demolição de casas em risco no Sol Nascente, nesta quarta (27)

O DF Legal deve retomar, nesta quarta-feira (27), as demolições de casas em risco no Sol Nascente. Os imóveis estão ameaçados de desmoronar, devido às fortes chuvas que têm castigado o Distrito Federal nos últimos dias, segundo a Defesa Civil.



Na manhã desta terça (26), equipes do DF Legal tentaram demolir casas e encaminhar moradores a abrigos do governo. Porém, houve quem resistisse a sair dos imóveis. Uma mulher desmaiou e recebeu socorro. Desde segunda (25), seis casas foram derrubadas.



Mais tarde, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exigiu providências do GDF sobre alagamentos no Sol Nascente e deu à Secretaria de Obras 15 dias para responder. “Estamos fazendo ampliação das bocas-de-lobo e o direcionamento dessa água para ser captada pelo sistema de drenagem”, explicou o chefe da pasta, Valter Casimiro.