DF registra 19 mortes de motociclistas em acidentes no primeiro trimestre de 2025

Dados do Detran (Departamento de Trânsito) mostram um aumento preocupante de acidentes fatais envolvendo motociclistas no Distrito Federal. Em menos de 30 dias, quatro mortes foram registradas, incluindo um jovem de 23 anos na BR-070 perto de Ceilândia.



No primeiro trimestre de 2025, 19 motociclistas morreram, um número superior ao mesmo período do ano anterior. Com o aumento de 7% no número de motos na região entre 2023 e 2025, a segurança no trânsito se tornou uma questão crucial.



Especialistas destacam a importância do uso de capacetes e vestimentas adequadas, além da visibilidade noturna com adesivos refletivos, para a segurança dos motociclistas. A conscientização sobre a fragilidade dos motociclistas no trânsito é fundamental para reduzir acidentes e promover o respeito mútuo entre todos os condutores.



