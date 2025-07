Dona de carro incendiado em condomínio diz não saber o que motivou o crime

Um incêndio em um condomínio de Taguatinga (DF) destruiu veículos durante a madrugada. A Polícia Civil investiga o caso como vandalismo. No Personagem da Notícia, Vanessa Rufo, residente do condomínio, contou que foi alertada pelo fogo ao ouvir gritos de vizinhos.



Os suspeitos foram capturados por câmeras de segurança cortando a grade do local, despejando gasolina e incendiando dois carros. Um carro foi totalmente destruído e o outro, parcialmente danificado. A motivação do ato ainda não foi esclarecida.



