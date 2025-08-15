Logo R7.com
Dulpa é presa por fraude ao movimentar R$ 90 mil em agência bancária de Brasília

A dupla, de Anápolis (GO), usava dados falsos para acessar contas de terceiros, realizando alterações de assinatura

Cidade Alerta DF|Do R7

Duas mulheres foram presas em flagrante em uma agência bancária da Asa Sul, em Brasília, por fraudes bancárias. A dupla, moradora de Anápolis (GO), usava dados falsos para acessar contas de terceiros, realizando alterações de assinatura e biometria.

O sistema de segurança do banco detectou movimentações suspeitas, totalizando cerca de R$ 90 mil, e notificou a polícia, que efetuou as prisões. As suspeitas foram liberadas após audiência de custódia e pagamento de fiança, mas foram indiciadas por estelionato e outros crimes.

