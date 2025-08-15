Dulpa é presa por fraude ao movimentar R$ 90 mil em agência bancária de Brasília
A dupla, de Anápolis (GO), usava dados falsos para acessar contas de terceiros, realizando alterações de assinatura
Duas mulheres foram presas em flagrante em uma agência bancária da Asa Sul, em Brasília, por fraudes bancárias. A dupla, moradora de Anápolis (GO), usava dados falsos para acessar contas de terceiros, realizando alterações de assinatura e biometria.
O sistema de segurança do banco detectou movimentações suspeitas, totalizando cerca de R$ 90 mil, e notificou a polícia, que efetuou as prisões. As suspeitas foram liberadas após audiência de custódia e pagamento de fiança, mas foram indiciadas por estelionato e outros crimes.
