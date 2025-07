Em Taguatinga (DF), até sistema de segurança criado por moradores vira alvo de furtos

Os moradores de Taguatinga Norte (DF) relatam constantes furtos do sistema de segurança instalado por eles. Na última quinta-feira, um homem foi filmado levando os cabos das câmeras. Desde o início do ano ocorreram seis furtos.



Cristina, responsável pelo projeto, afirma que o custo para manter o sistema é alto e os moradores já não conseguem arcar com as despesas. "Está insustentável", desabafa. A Polícia Militar informa que intensificou o patrulhamento na área com novos policiais e orienta sobre a importância do registro das ocorrências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!