Emocionada, sobrevivente fala sobre capotamento que deixou uma pessoa morta no DF
Elaine Teotônio detalha os ferimentos e o trauma causado pelo acidente fatal
Elaine Teotônio, uma das sobreviventes do capotamento ocorrido na manhã de quinta-feira (21) na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), no DF, prestou depoimento na 2ª DP na terça-feira (26). O acidente envolveu seis pessoas e resultou na morte de Maria Eduarda Marinho, de 22 anos. Além de Elaine, já foram ouvidos dois outros ocupantes do veículo e duas testemunhas.
O motorista, Flávio Viana, permanece internado em estado grave. Em entrevista exclusiva à RECORD Brasília, Elaine, ainda abalada, relatou os ferimentos físicos e a dor emocional pela perda de Maria Eduarda, além de mencionar os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. Segundo a investigação, todos estavam retornando de uma festa antes do acidente.
