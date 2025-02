Empresário recebe liberdade provisória após atropelar e matar ciclista na BR-070

O empresário Andeilson de Jesus de Souza, 35 anos, recebeu liberdade provisória após ser acusado de atropelar e matar o ciclista Tiago Gonçalves de Oliveira, 38 anos. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri de Taguatinga com base no pedido de habeas corpus. O desembargador Jair Soares considerou que a liberdade do motorista não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. O incidente ocorreu no acostamento da BR-070 em 1º de janeiro.