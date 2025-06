Escola no DF rompe vínculo com pai que agrediu aluno e nega relatos de bullying

A escola particular do Distrito Federal onde uma criança de 4 anos foi agredida por um pai durante uma apresentação de festa junina nega que houvesse qualquer caso de bullying entre os alunos. O agressor, Douglas Filipe Parisio Lima, de 41 anos, já possui histórico de injúria, lesão corporal e ameaças enquadradas na Lei Maria da Penha.



Ele foi filmado no momento em que atacou o menino no evento escolar e, ao receber voz de prisão, ainda agrediu uma policial civil com um tapa no rosto. Preso em flagrante, acabou liberado após assinar um termo circunstanciado.



Douglas alegou ter agido em defesa do filho, que supostamente estaria sofrendo bullying — versão refutada pela direção da escola, que rompeu vínculo com a família do agressor. A confusão se agravou depois da intervenção do pai da criança agredida. O caso segue sendo investigado.



