Esquadrão antibombas é acionado para verificar objeto suspeito na Asa Sul

Um objeto suspeito colocado na portaria do SLU (Serviço de Limpeza Urbana), na Asa Sul, fez com que o esquadrão antibombas da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) fosse acionado nesta terça-feira (19). A Operação Petardo, que investiga suspeita de bomba, durou mais de uma hora, e descartou a hipótese de explosivo. A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o CBMDF (Corpo de Bombeiros do Distrito Federal) e a Defesa Civil também integraram a operação.