Estudante esfaqueia professora com quatro golpes em colégio de Valparaíso (GO)

Uma estudante de 14 anos atacou uma professora com quatro golpes de faca no Colégio Municipal Monteiro Lobato, em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal, na tarde desta sexta-feira (22). Segundo relatos, a aluna já apresentava problemas de relacionamento com a docente. Ao tentar conversar com a professora, a vítima teria se negado a atender a menina sem a presença de responsáveis ou da direção da escola, momento em que a estudante sacou uma faca da mochila e desferiu os golpes.



A professora foi socorrida e levada ao Hospital de Santa Maria (DF), sofreu ferimentos leves e recebeu alta no mesmo dia. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados. A estudante prestou depoimento na delegacia e, em seguida, foi liberada.



Em nota, a prefeitura de Valparaíso informou que está implementando programas de prevenção à violência nas escolas, com acompanhamento psicológico para alunos e ações conjuntas com autoridades locais.



