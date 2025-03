“Eu era tratada como cachorro”, diz jovem torturada por falsa líder religiosa no DF

A Polícia Civil prendeu Hayra Vitória Pereira Nunes, de 22 anos, acusada de tortura e exploração sexual no Gama, no Distrito Federal. A jovem de 17 anos denunciou o caso após sofrer agressões e ser constrangida à prostituição. Hayra, líder de um centro religioso, foi capturada em Planaltina de Goiás quando tentava fugir com o marido.



A investigação revelou que outra mulher, de 35 anos, também era vítima de abusos no local. A adolescente relatou constantes ameaças e agressões, incluindo ser forçada a realizar serviços domésticos. “Eu era tratada como cachorro”, conta a vítima. A suspeita está em prisão temporária e pode ser condenada a até 20 anos de detenção. O marido, ainda investigado, assistia aos crimes sem intervir.



