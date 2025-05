Ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás é preso por abuso sexual contra duas crianças

José Pereira Soares, ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás, foi detido após estar foragido desde setembro de 2024, acusado de abuso sexual contra menores da própria família. Após meses de buscas e negociações, ele se entregou à polícia.



As investigações indicaram que ele cometeu o crime contra duas vítimas, que hoje são maiores de idade. O inquérito foi concluído e enviado ao Poder Judiciário, aguardando possíveis denúncias. No Brasil, o crime de estupro de vulnerável pode levar a uma pena de 8 a 20 anos de prisão.



