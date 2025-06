Ex-síndica presa por desviar mais de R$ 350 mil de condomínio em Águas Claras (DF) é solta

A ex-síndica Daniele Nóbrega foi liberada para cumprir medidas cautelares depois de ser presa por desviar mais de R$ 350 mil do condomínio residencial Monte Carlo em Águas Claras (DF). Ela deverá notificar as autoridades sobre quaisquer viagens.



Daniele foi detida no dia 16 de abril, sob acusações de abuso de confiança e falsidade ideológica. Ela expressou arrependimento e afirmou estar disposta a reparar os danos causados ao condomínio.



