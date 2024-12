Família cobra respostas sobre corpo de mulher achado no Gama após desaparecimento

A família de Cristiane Berto anseia por respostas, depois que o corpo dela foi encontrado na Ponte Alta, no Gama, após quase 10 meses de desaparecimento. A mulher foi vista pela última vez em 19 de fevereiro deste ano. Logo antes, ela deixou a filha em uma escola. Desde então, familiares sofreram: o pai dela pedalou, diversas vezes, na Ponte Alta, na esperança de encontrá-la.



“A gente não sabe como ela morreu, se foi assassinada. A família sabe nada. Estamos correndo atrás de documentação para enterrá-la”, protesta um irmão de Cristiane, Adriano Berto. Segundo ele, um perito do IML (Instituto Médico Legal) da Polícia Civil do Distrito Federal foi quem contou à família quando investigadores acharam o corpo dela. Desde então, a PCDF não tem dado respostas sobre como e quando ocorreu a morte da mulher.