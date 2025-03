Família de mulher encontrada morta e com sinais de violência no Entorno busca respostas

A família de Valdiva de Sousa Rosa clama por justiça quase três anos após seu corpo ter sido encontrado em casa, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Com sinais de violência, incluindo ferimentos no rosto, a morte da mulher de 58 anos ainda é um mistério.



Desconfiados do namorado, parentes também ressaltam que Valdiva havia sacado R$ 4 mil um dia antes, levantando questões sobre a motivação do crime. A cena na casa, com café preparado para mais de uma pessoa, sugere que ela conhecia o agressor. Apesar das investigações do grupo de homicídios, ninguém foi preso, deixando uma família aflita por respostas e justiça.



