Família é assaltada e tem carro recém-comprado levado por criminoso em Taguatinga (DF)

Uma família de Taguatinga Norte, no Distrito Federal, teve o carro recém-comprado roubado ao chegar em casa na noite da última sexta-feira (20). Um homem armado abordou as vítimas no momento em que descarregavam o veículo e fugiu levando o automóvel, uma bolsa com documentos, uma carteira com dinheiro, roupas novas e um relógio.



Toda a ação, que durou menos de um minuto, foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o criminoso apontando a arma e ameaçando os moradores. Testemunhas afirmaram que ele parecia estar sob efeito de drogas.



“Não tem nem dois meses que a gente comprou o carro. Ainda não tinha nem passado pela vistoria”, lamentou uma das vítimas. O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia, mas até o momento ninguém foi preso.



