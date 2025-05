Família pede justiça após empresário ser assassinado em barbearia no Entorno do DF

A família de Jones Rafael Santana Nóbrega, de 37 anos, segue em busca de justiça um mês após o assassinato do empresário, ocorrido dentro de uma barbearia na região do Céu Azul, no Entorno do Distrito Federal.



Segundo a mãe da vítima, Jones era um homem trabalhador, pai de quatro filhos e conhecido por ajudar quem precisava. “Meu filho só fazia o bem”, declarou.



No dia 26 de abril, ele saiu de casa para cortar o cabelo e acabou morto dentro do salão. A ausência de respostas tem gerado revolta e comoção entre familiares e moradores da região, que cobram a elucidação do crime e punição dos responsáveis.



