Familiares e amigos se despedem de jovem morta em capotamento no DF

Familiares e amigos prestaram suas últimas homenagens à publicitária Maria Eduarda, de 22 anos, no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (22). Ela morreu em um capotamento envolvendo um carro de luxo na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), na manhã da última quinta-feira (21).



O motorista do veículo sofreu traumatismo craniano e permanece internado em estado grave no Hospital de Base. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.



Durante o sepultamento, Maria Eduarda foi lembrada pelo talento, alegria e carisma. O pai da jovem expressou dúvidas sobre as causas do acidente e pediu transparência nas investigações: “Eu espero que todos que estavam no carro sejam ouvidos e que falem a verdade”.



