Familiares se despedem de Manoel Neto, servidor morto em incêndio

Parentes e amigos reuniram-se no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga (DF), para se despedir de Manoel José de Souza Neto. Servidor do IBGE, Manoel morreu combatendo um incêndio florestal em Santa Maria ao lado do colega Valmir Silva.



O Corpo de Bombeiros também atuava na área. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do incidente e a utilização de equipamentos de segurança pelos brigadistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!