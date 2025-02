Famílias buscam recomeço após incêndio destruir mais de 30 casas no DF

Na última sexta-feira (21), um incêndio destruiu cerca de 30 barracos de madeira na quadra 406 do Recanto das Emas, deixando 61 pessoas desabrigadas. Apesar de a administração regional ter oferecido um abrigo provisório, as famílias recusaram devido a experiências anteriores. Segundo elas, essa é a quarta vez que o local, conhecido como Favelinha, pega fogo, e nada foi resolvido antes.



A Polícia Civil investiga as causas do incêndio, incluindo a possibilidade de envolvimento de usuários de drogas. Enquanto isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social está cadastrando as famílias no programa de auxílio aluguel. A comunidade precisa de doações de eletrodomésticos, roupas de cama, móveis e itens de higiene, especialmente para bebês e crianças. As doações podem ser entregues no centro de convivência do Recanto das Emas ou no próprio local do incêndio.



