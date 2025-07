Feminicídio em Samambaia: mulher é morta a facadas pelo companheiro em estacionamento de academia

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas por seu companheiro em frente a uma academia em Samambaia (DF). O crime ocorreu por volta das 12h. Segundo o soldado Vinicios Bontempo, da Polícia Militar, assim que ele estava saindo da academia, ouviu gritos e correu para ajudar. Ele prendeu o autor imediatamente após o ataque.



A vítima não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito possui antecedentes criminais e estava com a mulher há cerca de um ano. A motivação do crime ainda não foi esclarecida oficialmente.



