Final do Candangão BRB 2025 entre Capital e Gama terá ingressos gratuitos

A final do Candangão BRB 2025 será realizada na Arena BRB Mané Garrincha, no próximo sábado (29), prometendo uma grande festa para os torcedores. 60 mil ingressos gratuitos serão disponibilizados, com distribuição nos pontos oficiais dos times e na Feira do Gama.



Até o momento, já foram liberados 26 mil ingressos. Além disso, no dia do jogo, os torcedores terão ônibus e metrô gratuitos, conforme anúncio do governador Ibaneis Rocha. A partida terá transmissão ao vivo pela RECORD Brasília .