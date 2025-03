Final do Candangão BRB 2025 terá reforço na segurança com operação integrada

Neste sábado (29), a final do Candangão BRB 2025 acontece no Estádio Mané Garrincha, em Brasília . Todos os 60 mil ingressos disponíveis foram entregues. A abertura dos portões está programada para às 13h30.



Para garantir a segurança dos torcedores, o coronel Melo, subsecretário de Operações Integradas, informou que haverá um esquema envolvendo diversas forças policiais. O transporte público será gratuito das 12h às 23h59. Revistas serão realizadas na entrada do estádio e orientações sobre itens proibidos estão nos ingressos.



