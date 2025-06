Fiscais e ambulantes se envolvem em briga e causam tumulto na Rodoviária do Plano Piloto

Uma confusão envolvendo fiscais da empresa concessionária Catedral — responsável pela administração da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília — e vendedores ambulantes foi registrada nesta terça-feira (24). Imagens mostram um ambulante sendo agredido pelos fiscais e depois aparecendo ferido ao pedir socorro.



A situação ficou ainda mais tensa com o início de outra briga no local, o que levou a Polícia Militar a ser acionada. Para conter os ânimos, os policiais usaram spray de pimenta. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Asa Norte, onde o caso será apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!