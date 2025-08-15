Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Foragido do saidão tenta se esconder em obra, mas acaba preso durante patrulha da PM

Ítalo Bruno estava no Setor Hoteleiro Sul de Brasília quando policiais o avistaram escondido em canteiro de obras

Cidade Alerta DF|Do R7

A Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido após ser liberado temporariamente durante saidão. Ítalo Bruno Vasconcelos estava no Setor Hoteleiro Sul de Brasília quando policiais avistaram o suspeito durante patrulhamento.

Ele tentou fugir e se escondeu em um canteiro de obras, mas foi logo alcançado pelos PMs após apresentar resistência. Ele estava foragido desde o saidão do Dia dos Pais e tem histórico de crimes de roubo, sendo reincidente em não retornar após saídas temporárias. O suspeito foi conduzido à 5ª DP.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Crimes
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Roubo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.