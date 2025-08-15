Foragido do saidão tenta se esconder em obra, mas acaba preso durante patrulha da PM

A Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido após ser liberado temporariamente durante saidão. Ítalo Bruno Vasconcelos estava no Setor Hoteleiro Sul de Brasília quando policiais avistaram o suspeito durante patrulhamento.



Ele tentou fugir e se escondeu em um canteiro de obras, mas foi logo alcançado pelos PMs após apresentar resistência. Ele estava foragido desde o saidão do Dia dos Pais e tem histórico de crimes de roubo, sendo reincidente em não retornar após saídas temporárias. O suspeito foi conduzido à 5ª DP.



