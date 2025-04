Furtos de cabos de energia preocupam moradores em Águas Claras (DF)

Moradores de Águas Claras, no Distrito Federal, especialmente na Rua 25 Sul, enfrentam constantes furtos de cabos de energia, causando insegurança e prejuízos. Um vídeo revelou o estado dos cabos cortados, enquanto a Polícia Militar prendeu dois suspeitos durante um dos furtos. Síndicos, como Andressa Silva, relatam prejuízos com equipamentos eletrônicos queimados e um princípio de incêndio.



A Neoenergia apoia ações de inteligência para combater os furtos, enquanto a Secretaria de Segurança Pública do DF destacou uma queda nos registros, de 65 casos em 2024 para 18 nos primeiros meses deste ano. Moradores pedem reforço em medidas de segurança, como câmeras e alarmes.



