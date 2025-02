Grupo que aplicava golpes através de books de fotos é preso

Uma investigação culminou na prisão de cinco pessoas em um hotel de luxo em Goiânia (GO), após aplicarem golpes em mulheres, em sua maioria adolescentes e idosas. Os criminosos prometiam participação em campanhas publicitárias nacionais mediante pagamento prévio para produção de fotos. As vítimas eram convencidas de que poderiam ser modelos e adquiriam books fotográficos. O golpe resultou em prejuízos que ultrapassam R$ 100 mil e afetou mais de 100 mulheres em Goiânia, Anápolis, Brasília e São Paulo. Os autores do crime foram indiciados por estelionato e associação criminosa.