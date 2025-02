Homem acusado de matar vizinho por estacionamento em Samambaia alega legítima defesa

O homem acusado de matar um vizinho após briga por estacionamento em Samambaia teria alegado legítima defesa. Francisco Evaldo de Moura Silva, de 56 anos, se entregou na 26ª Delegacia de Polícia com um advogado e a arma do crime. O delegado responsável pelo caso sugere premeditação do crime. A arma utilizada pertence ao filho do acusado, conforme informou o advogado. Testemunha do incidente, o filho de Adriano de Jesus Gomes afirma que o pai não foi agressor. A audiência de custódia ocorre neste sábado (7) e as investigações seguem em andamento.