Homem ameaça estudantes com arma falsa durante confusão em frente à escola do DF

Uma confusão ocorreu em frente ao Centro de Ensino Fundamental 25, em Ceilândia, no Distrito Federal, quando alunos discutiam e um homem apareceu com uma suposta arma na tarde desta terça-feira (15). A Polícia Militar informou que se tratava de um simulacro.



O homem seria namorado de uma das alunas envolvidas e fugiu antes da chegada da polícia, que agora reforça a segurança no local. A Secretaria de Educação confirmou os fatos e propôs diálogo entre as alunas. Quem tiver informações sobre o homem, pode denunciar anonimamente pelo número 197.



