Homem com esquizofrenia tem documentos clonados e é preso por crimes em outros estados

A família de Gleidson Vileno Barbosa, de 30 anos, busca sua libertação após sua prisão em Brasília , devido a mandados de prisão por crimes em Goiás e Sergipe, onde ele nunca esteve. Gleidson, que sofre de esquizofrenia, foi vítima de documentos falsos desde 2019. Ele nunca deixou Brasília sem a mãe, que cuida dele. Após um acidente durante treinamento no exército, ele passou a ser acompanhado por psiquiatras. A mãe de Gleidson afirma que ele está muito nervoso e choroso, e a situação está causando estresse na família. Segundo o advogado, ele entrará com um habeas corpus para garantir a liberação em breve, destacando a importância do reconhecimento de um erro judicial grave.



