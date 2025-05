Homem de 27 anos é preso após ameaçar matar comerciante em Ceilândia (DF)

Um homem de 27 anos foi preso em Ceilândia, no Distrito Federal, por ameaçar de morte o dono de uma distribuidora de bebidas. Desde o ano passado, ele intimidava a vítima e alegava ser o "dono do pedaço" na região. O proprietário, temendo por sua segurança e a dos clientes, denunciou à 15ª Delegacia de Polícia.



Durante as investigações, a polícia encontrou porções de droga e um simulacro de arma na casa do suspeito. Ele foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Especializada, onde está à disposição do Poder Judiciário.



