Homem é preso após matar mulher grávida com um tiro na cabeça em Goiás

Andressa Martins da Silva, de 24 anos, foi encontrada pelo seu pai morta com um tiro na cabeça, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, na última segunda-feira (10). O principal suspeito, seu companheiro Paulo César Gonçalves, alegou que o disparo foi acidental.



Após o crime, ele fugiu, mas foi capturado pela polícia. Durante as investigações, a mãe e o irmão de Paulo César foram identificados como cúmplices, pois esconderam a arma e tentaram dificultar as buscas. Após audiência de custódia, a prisão de Paulo César foi convertida em preventiva até o julgamento.



