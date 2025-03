Homem é preso em Samambaia ao receber encomenda de maconha pelos Correios

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante em Samambaia após receber uma encomenda pelos Correios que continha uma grande quantidade de maconha. A entrega do pacote enviado de Curitiba via Sedex foi monitorada pela Polícia Civil após a identificação feita pelos cães da Receita Federal. O homem responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.



