Homem invade apartamento e se esconde debaixo da cama, no Cruzeiro Novo

Um homem de 39 anos foi preso após invadir um apartamento no Cruzeiro Novo. Registrado pelas câmeras de segurança do prédio, ele entrou na residência e se escondeu debaixo da cama. As moradoras, ao chegarem, perceberam a situação e chamaram a polícia. O suspeito fugiu, pulou o muro de uma escola e se escondeu no telhado. Um vigilante acionou a polícia, que conseguiu detê-lo. O homem foi levado ao hospital para tratar um ferimento no joelho antes de ser encaminhado à delegacia. As mulheres relataram que ele tentou puxar seus cabelos e estavam bastante assustadas, sendo atendidas pelos bombeiros.



