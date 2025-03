Homem invade apartamento em Samambaia e faz compras com cartões furtados

Um homem invadiu um apartamento em Samambaia durante a madrugada desta terça-feira (18), levando cartões de crédito dos moradores. Após o furto, ele fez compras em estabelecimentos da região que totalizaram aproximadamente R$ 1.300.



O suspeito escalou o prédio e entrou pela janela do primeiro andar. Maria da Glória, dona do apartamento, percebeu o crime ao acordar para trabalhar e notou que o criminoso havia deixado seu tênis no local, levando um dela avaliado em R$ 300.



Maria registrou queixa na 26ª Delegacia de Polícia, que está investigando o caso. Informações podem ser denunciadas anonimamente pelo número 197.



