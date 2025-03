Homem que matou motorista de aplicativo a facadas no DF vira réu por feminicídio

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra Antônio Ailton da Silva por feminicídio. Ele confessou ter assassinado a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão, de 49 anos, no Cruzeiro, no mês passado.



Ana Rosa aceitou uma corrida informal perto da Rodoviária do Plano Piloto e foi atacada durante o trajeto, morrendo dentro do carro. Antônio tentou fugir, mas foi preso momentos depois. No dia anterior, ele teria agredido sua ex-companheira e uma amiga dela, que sobreviveu ao fingir-se de morta.



