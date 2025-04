Homem que tentou matar três pessoas atropeladas no DF já tinha passagens pela polícia

Um homem foi preso após tentar atropelar três pessoas e esfaquear uma delas durante uma confusão em um bar em Ceilândia. O incidente ocorreu no dia 25 de janeiro. A briga começou por motivos banais e resultou na tentativa de homicídio.



As vítimas conseguiram escapar inicialmente ao subirem numa calçada mais alta. Após o ataque, o suspeito retornou ao local de moto para intimidar as vítimas e confessar o crime. Ele possui antecedentes criminais por roubo e associação criminosa. A polícia investiga o caso como tripla tentativa de homicídio.



