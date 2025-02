Homens fingem ser policiais civis, ameaçam família e roubam carro em Taguatinga

Dois homens roubaram um carro ao se passarem por policiais civis em Taguatinga, na última sexta-feira (14). Câmeras de segurança registraram a abordagem na QNM 38. Os suspeitos entraram na residência, um deles mostrou uma pistola e exigiu as chaves e documentos do veículo que estava sob disputa judicial. A proprietária, temendo pela segurança da filha de 14 anos, entregou os documentos e a chave. Após o roubo, a família relatou viver com medo e mudou sua rotina. A 17ª DP investiga o caso e já possui informações sobre o paradeiro do carro roubado.