Idoso vítima de golpe da ‘falsa central de atendimento’ transfere R$ 800 mil a criminosos

A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa especializada no golpe da “falsa central de atendimento”, resultando na prisão de cinco pessoas em São Paulo e Planaltina de Goiás. Um idoso do Distrito Federal, vítima do grupo, transferiu mais de R$ 800 mil aos golpistas.



Durante a operação, celulares foram apreendidos e contas dos investigados bloqueadas. Segundo a polícia, os criminosos se passavam por funcionários de bancos para enganar as vítimas, principalmente idosos. O delegado alertou: "O banco não liga para informar sobre movimentações suspeitas. Desconfie e entre em contato direto com seu gerente." Os presos enfrentarão acusações de estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



