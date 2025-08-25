Jovem de 18 anos é preso por incêndio criminoso em chácara de Arniqueira (DF)

Um jovem de 18 anos foi preso no último domingo (24), em Arniqueira (DF), acusado de provocar um incêndio em uma chácara. A Polícia Militar foi acionada por moradores e localizou o suspeito, que confessou ter ateado fogo sem qualquer justificativa. Ele possui antecedentes por tráfico de drogas e vandalismo.



Um adolescente de 15 anos estava presente no local, mas foi liberado. O jovem preso afirmou ter problemas psicológicos, informação que será investigada pela Polícia Civil. O incêndio ocorreu próximo a uma área de proteção ambiental, o que poderia ter agravado a gravidade do crime.



