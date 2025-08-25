Logo R7.com
Jovem de 18 anos é preso por incêndio criminoso em chácara de Arniqueira (DF)

O rapaz afirmou ter problemas psicológicos, informação que será investigada pela Polícia Civil

Cidade Alerta DF|Do R7

Um jovem de 18 anos foi preso no último domingo (24), em Arniqueira (DF), acusado de provocar um incêndio em uma chácara. A Polícia Militar foi acionada por moradores e localizou o suspeito, que confessou ter ateado fogo sem qualquer justificativa. Ele possui antecedentes por tráfico de drogas e vandalismo.

Um adolescente de 15 anos estava presente no local, mas foi liberado. O jovem preso afirmou ter problemas psicológicos, informação que será investigada pela Polícia Civil. O incêndio ocorreu próximo a uma área de proteção ambiental, o que poderia ter agravado a gravidade do crime.

