Jovem é morto a tiros durante discussão em bar de Ceilândia (DF)

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros durante uma discussão em um bar localizado no P Sul, em Ceilândia (DF), na madrugada do último domingo. Durante a briga, um dos homens sacou uma arma e disparou contra a vítima, que morreu no local sem ser socorrida. Um colega de camisa branca tentou intervir, mas o atirador e dois acompanhantes conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, e denúncias podem ser feitas pelo número 197.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!