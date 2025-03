Justiça avalia se acusado de tentar matar ex no DF deve retornar ao regime fechado

Vinícius Neres foi preso por violar as regras do regime semi-aberto após ficar foragido por quatro dias. Durante esse período, tentou atacar sua ex-namorada e foi capturado perto da casa dela, carregando uma mochila com facas e ferramentas.



Na audiência de custódia realizada na última quarta-feira (12), permaneceu calado e teve a prisão preventiva mantida pela justiça. Vinícius, condenado em 2017 pela morte da estudante Louise Ribeiro na Universidade de Brasília, deve retornar ao regime fechado.



