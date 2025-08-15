Logo R7.com
Madrasta é investigada por maus-tratos contra enteado de oito anos em Ceilândia (DF)

A investigação aponta a mulher como principal suspeita de tortura, possivelmente usando um garfo quente

Cidade Alerta DF|Do R7

Professoras em Ceilândia identificaram ferimentos em um aluno de oito anos e informaram o diretor da escola, que acionou o Conselho Tutelar e registrou um boletim de ocorrência. A investigação aponta a madrasta como principal suspeita de tortura, possivelmente usando um garfo quente. O garoto passou por exames no Instituto Médico Legal.

O pai, que alega não ter percebido os ferimentos devido ao trabalho, e a mãe, que não via o filho desde março, foram ouvidos. A mãe afirmou que o pai impedia contato, alegando doenças da criança. Com a investigação em curso, a guarda provisória foi concedida à mãe. A polícia também investiga possíveis agressões a outras crianças da casa.

