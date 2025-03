Mãe de jovem morto a tiros no Gama revela que suspeito e vítima eram amigos de infância

A Polícia Civil investiga a morte de Payblo Bueno, de 20 anos, assassinado a tiros no Setor Leste do Gama na noite do último sábado (1º). Câmeras de segurança registraram o jovem caindo após ser atingido enquanto caminhava na rua. O principal suspeito é Crystian Athaide Ferreira de Faria, amigo de infância da vítima. A mãe de Payblo, Maria Cleomilda, expressou sua dor e preocupação com a segurança da família, afirmando: "Quero justiça. Meu filho só tinha 20 anos e tiraram a vida dele". Ela destacou o medo que sente por saber que o suspeito conhece sua residência. Até o momento da reportagem, Christian não havia sido preso, e a polícia solicita informações sobre seu paradeiro através do número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!