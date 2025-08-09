Mãe que denunciou agressão da filha em elevador no Guará (DF) falou sobre o caso
Alessandra Couto falou sobre o estado da filha após agressões e a necessidade de denunciar casos de violência
A mãe de uma mulher agredida pelo companheiro dentro de um elevador no Guará (DF) relatou que foi chamada ao hospital por ele. Ao chegar, encontrou a filha desacordada e com sinais graves. "Minha filha estava toda roxa, inchada e pálida, foi chocante", descreveu Alessandra Couto.
Ela destacou a importância de denunciar agressões e buscar suporte psicológico e policial, aconselhando outras mães a não se calarem diante de situações semelhantes. Cleber Lúcio Borges, empresário do ramo de imóveis de 55 anos, foi preso.
Além de violência doméstica, Cleber foi autuado por posse ilegal de armas encontradas em sua casa. Apesar de pagar fiança por esse crime, ele permanece detido pela agressão, inafiançável.
