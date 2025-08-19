Mandante de chacina no Amapá é preso no Distrito Federal

No início de agosto, uma chacina na divisa do Amapá com o Pará resultou em oito mortes entre garimpeiros. O principal mandante do crime, José Edno Alves de Oliveira, foi preso no último sábado no Distrito Federal após investigações da Polícia Civil do Amapá. Ele estava escondido em Samambaia e já tinha passagens pela polícia por crimes relacionados ao garimpo ilegal. Outras sete pessoas também foram presas pelo envolvimento na ação criminosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!